ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві п'яний чоловік на коні приїхав за "догонкою" і став зіркою мережі (відео)

Київ, Субота 18 липня 2020 13:28
У Києві п'яний чоловік на коні приїхав за "догонкою" і став зіркою мережі (відео)
Кінь (ілюстративне фото: canva.com)

Перехожі зняли на відео чоловіка на коні, який намагався придбати алкоголь

У Києві п'яний чоловік став зіркою інтернету, тому що приїхав за алкогольними напоями верхи на коні. Несподівана популярність впала на чоловіка після кінної прогулянки в одному зі спальних районів Києва 17-го липня. Відео очевидці відправили в співтовариство "Київ Оперативний" в Facebook.

Як повідомляється в публікації, п'яний чоловік вирішив використовувати коня як транспортний засіб, щоб в магазині придбати алкогольний напій.

"Синій як ізолєнта на коні заїхав за добавкою в магазин. Дивіться відео до кінця", - наголошують у підписі до відео.

В коментарях кияни стали жартувати стосовно курйозної ситуації.

Варто нагадати, що у Миколаєві поліція зупинила п'яного водія за кермом Lexus. Чоловік протаранив супермаркет, а потім намагався сховатися втечею від стражів правопорядку. Цікаво, що втікач був в одних трусах. У нашому матеріалі ми публікували подробиці та фото з місця затримання.

Також ми писали про п'яного поліцейського, який лаявся, показував непристойні жести та геніталії. Повідомлялося, що в Києві на Виноградарі поліцейський, який розпивав спиртне у дворі з друзями, відзначився неадекватною поведінкою.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України пьяныйлошадь
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся