У Києві п'яний чоловік на коні приїхав за "догонкою" і став зіркою мережі (відео)

Кінь (ілюстративне фото: canva.com)

Перехожі зняли на відео чоловіка на коні, який намагався придбати алкоголь

У Києві п'яний чоловік став зіркою інтернету, тому що приїхав за алкогольними напоями верхи на коні. Несподівана популярність впала на чоловіка після кінної прогулянки в одному зі спальних районів Києва 17-го липня. Відео очевидці відправили в співтовариство "Київ Оперативний" в Facebook.

Як повідомляється в публікації, п'яний чоловік вирішив використовувати коня як транспортний засіб, щоб в магазині придбати алкогольний напій.

"Синій як ізолєнта на коні заїхав за добавкою в магазин. Дивіться відео до кінця", - наголошують у підписі до відео.

В коментарях кияни стали жартувати стосовно курйозної ситуації.

Варто нагадати, що у Миколаєві поліція зупинила п'яного водія за кермом Lexus. Чоловік протаранив супермаркет, а потім намагався сховатися втечею від стражів правопорядку. Цікаво, що втікач був в одних трусах. У нашому матеріалі ми публікували подробиці та фото з місця затримання.

Також ми писали про п'яного поліцейського, який лаявся, показував непристойні жести та геніталії. Повідомлялося, що в Києві на Виноградарі поліцейський, який розпивав спиртне у дворі з друзями, відзначився неадекватною поведінкою.