ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві відбулася дика історія з п'яною витівкою поліцейського: сусіди в шоці

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 09:29
У Києві відбулася дика історія з п'яною витівкою поліцейського: сусіди в шоці
У Києві стався конфлікт з поліцейським (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві на Виноградарі поліцейський відзначився неадекватною поведінкою

У Києві на Виноградарі стався кричущий випадок. Поліцейський, який розпивав спиртне у дворі з друзями, відзначився неадекватною поведінкою. Він вів себе дуже грубо, лаявся матом, а його товариш показував непристойні жести і демонстрував геніталії. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Сергій Огородник, який став свідком інциденту.

Спочатку хтось із сусідів не витримав криків і п'яних танців на столі у дворі і викликав поліцію. Правоохоронці приїхали, але дуже швидко зам'яли справу. Авто поста сфотографував учасників дебошу і тоді співробітник МВС Сергій почав вимагати розмови. Потім він ударив чоловіка, який фотографував, у вухо і тоді вже потерпілий викликав знову поліцейських.

"В результаті, після того, як отримав у вухо (легкі тілесні), довелося і мені викликати поліцію. Встиг зняти, як ці люди вели себе, як дикуни (іменинник Олександр в салатовій футболці публічно демонстрував геніталії!) Все це відбувалося аж до дитячого садка !!! Поліція приїхала, заяву прийняли, тепер повинен піти зняти побої з вуха))Куди порадите звернутися?" - написав автор посту.

У Києві відбулася дика історія з п'яною витівкою поліцейського: сусіди в шоці

Співробітник МВС (у білій футболці) відзначився неадекватною поведінкою (фото: Сергій Огородник)

"Поліція Києва, сподіваюся, ваше УВБ пояснить вашій колезі Сергію, як пристойно себе поводити у громадських місцях. Вже якщо випив, то не варто тикати своє посвідчення і ганьбити форму", - зазначив журналіст.

Як ми раніше писали, у Чернівцях "копи" жорстко заламали пенсіонера прямо на вулиці (відео).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київ
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся