У Києві відбулася дика історія з п'яною витівкою поліцейського: сусіди в шоці

У Києві стався конфлікт з поліцейським (колаж РБК-Україна)

У Києві на Виноградарі поліцейський відзначився неадекватною поведінкою

У Києві на Виноградарі стався кричущий випадок. Поліцейський, який розпивав спиртне у дворі з друзями, відзначився неадекватною поведінкою. Він вів себе дуже грубо, лаявся матом, а його товариш показував непристойні жести і демонстрував геніталії. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Сергій Огородник, який став свідком інциденту.

Спочатку хтось із сусідів не витримав криків і п'яних танців на столі у дворі і викликав поліцію. Правоохоронці приїхали, але дуже швидко зам'яли справу. Авто поста сфотографував учасників дебошу і тоді співробітник МВС Сергій почав вимагати розмови. Потім він ударив чоловіка, який фотографував, у вухо і тоді вже потерпілий викликав знову поліцейських.

"В результаті, після того, як отримав у вухо (легкі тілесні), довелося і мені викликати поліцію. Встиг зняти, як ці люди вели себе, як дикуни (іменинник Олександр в салатовій футболці публічно демонстрував геніталії!) Все це відбувалося аж до дитячого садка !!! Поліція приїхала, заяву прийняли, тепер повинен піти зняти побої з вуха))Куди порадите звернутися?" - написав автор посту.

Співробітник МВС (у білій футболці) відзначився неадекватною поведінкою (фото: Сергій Огородник)

"Поліція Києва, сподіваюся, ваше УВБ пояснить вашій колезі Сергію, як пристойно себе поводити у громадських місцях. Вже якщо випив, то не варто тикати своє посвідчення і ганьбити форму", - зазначив журналіст.

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