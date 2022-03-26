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У Києві пройдуть міні-ярмарки: де саме і коли

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Київ, Субота 26 березня 2022 10:31
У Києві пройдуть міні-ярмарки: де саме і коли Фото: у Києві запрацюють міні-ярмарки (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 26 березня відбудуться міні-ярмарки. Вони проходитимуть у чотирьох районах столиці.

Про це повідомляє КМДА.

Всього в столиці 26 березня пройде сім базарчиків з основними продуктами харчування.

Час роботи міні-ринків

Міні-ярмарки працюють з 10:30 до 13:00.

В Голосіївському районі робота міні-ярмарків починається о 10:00.
Голосіївський район-вул. Голосіївська, 4, вул. Паньківська, 18, вул. Лятошинського, 1

Дарницький район - вул. Анни Ахматової, 31
Святошинський район - вул. Гната Юри, 5, вул. Кулібіна, 4
Шевченківський район - вул. Ружинська, 18

На міні-ярмарках реалізується картопля, овочі борщового набору, бакалія і т.д. графік роботи може змінюватися в залежності від ситуації.

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