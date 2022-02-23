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У Києві провчили "героя паркування", через яке сміття не могли вивезти п'ять разів (фото)

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Київ, Середа 23 лютого 2022 17:45
У Києві провчили "героя паркування", через яке сміття не могли вивезти п'ять разів (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві провчили чергового "героя парковки"
Автор: Роман Мирончук

Жителі Троєщини вже вп'яте постраждали від автовласника, який паркує свою машину так, що сміттєвоз не може проїхати у двір. У підсумку у дворі залишаються забиті сміттєві баки.

Про це повідомляє Telegram-канал "TROESCHINA".

Інцидент стався за адресою вул. Лісківська 18 Б. На власника авто так розсердилися, що пакети зі сміттям просто залишили на його білому Huindai. Два пакети поклали на капот під лобове скло, а один - повісили за дзеркало заднього виду.

У Києві провчили &quot;героя паркування&quot;, через яке сміття не могли вивезти п'ять разів (фото)У Києві провчили &quot;героя паркування&quot;, через яке сміття не могли вивезти п'ять разів (фото)

У Києві провчили чергового "героя парковки" (фото: Telegram-канал "TROESCHINA")

Крім того, люди викликали поліцію. По базі даних з'ясували, що власник іноземець, але зв'язатися з ним немає можливості. При цьому місце його реєстрації знаходиться за іншою адресою - вулиця Марини Цвєтаєвої.

"Бабусі погрожували порізати колеса, ледве молодь їх заспокоїла", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в центрі Києва Евакуатор забрав на штрафмайданчик елітний автомобіль Lexus, який власник припаркував у недозволеному місці.

Ми також писали про те, що в Києві суворо провчили любителів паркуватися в недозволеному місці біля житлового комплексу в районі Оболоні.

Водіям п'яти автомобілів спустили колеса. При цьому люди просять не залишати там машини, тому що вони утворюють затор і іншим водіям складно роз'їхатися.

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