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У Києві суворо провчили любителів паркуватися в недозволеному місці: відео "самосуду"

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Київ, Субота 29 січня 2022 15:21
У Києві суворо провчили любителів паркуватися в недозволеному місці: відео "самосуду" Фото: у Києві жорстко покарали "героїв паркування" (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У Києві біля житлового комплексу в районі Оболоні в провулку відразу кілька автомобілів, припаркованих в недозволеному місці, залишили зі спущеними колесами.

Про це 29 січня передає "Київ Оперативний" у Telegram-каналі.

У мережі з'явилося відео з демонстрацією підсумку таких радикальних заходів з боротьби з "героями паркування".

У публікації зазначається, що "покарати" порушників ПДР, які вперто залишають свій транспорт на вузькій дорозі біля ЖК "Навігатор" на Балтійському провулку і блокують проїзд, міг "якийсь невловимий Зорро, який періодично вирішує питання кардинально".

На кадрах видно 5 іномарок зі спущеними або пробитими колесами, які стоять уздовж провулка біля житлового будинку.

У Києві суворо провчили любителів паркуватися в недозволеному місці: відео &quot;самосуду&quot;

Цілій групі "героїв паркування" спустили колеса на Оболоні в Києві (фото: скріншот з відео)

Також вказується, що від "героїв паркування" страждають жителі ЖК вже багато місяців - люди просять не кидати тут авто, оскільки закривається дорога, проїжджаючі машини не можуть роз'їхатися, утворюються великі затори.

Крім того, на цій ділянці дороги було вже кілька ДТП, що повністю паралізує заїзд і виїзд з житлового комплексу.

"Місцеві проводили бесіди, залишали записки, повісили стрічку з роздруківками "не паркуються", але паркуванців це зупинило", - йдеться в повідомленні

У Києві суворо провчили любителів паркуватися в недозволеному місці: відео &quot;самосуду&quot;

На київській Оболоні "героям паркування" спустили колеса (фото: скріншот з відео)

І ось так доходить до "самосуду", хоча ефект від нього триває всього близько двох тижнів, після чого автохами знову починають ставити свій транспорт порушеннями правил.

Відео: у Києві жорстоко провчили "героїв паркування" на Оболоні

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік жорстко покарав "героя паркування", залишивши подряпину на капоті авто ключами.

Також ми писали про те, що у Києві жителі знайшли спосіб боротися з незаконним паркуванням.

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