В Киеве проучили "героя парковки" из-за которого мусор не могли вывезти пять раз (фото)

Жители Троещины уже в пятый раз пострадали от автовладельца, который паркует свою машину так, что мусоровоз не может проехать во двор. В итоге во дворе остаются забитые мусорные баки.

Инцидент произошел по адресу ул. Лисковская 18 Б. На владельца авто так рассердились, что пакеты с мусором просто оставили на его белом Huindai. Два пакета положили на капот под лобовое стекло, а один - повесили за зеркало заднего вида.

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Кроме того, люди вызвали полицию. По базе данных выяснили, что владелец иностранец, но связаться с ним нет возможности. При этом место его регистрации находится по другому адресу - улица Марины Цветаевой.

"Бабушки грозились порезать колеса, еле молодежь их успокоила", - говорится в сообщении.