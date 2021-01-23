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У Києві стався обвал на будівництві з людьми всередині: що трапилося

Автор: Володимир Костирін

У Києві стався обвал в будівлі з будівельниками всередині. Інцидент стався на вулиці Берковецька у Святошинському районі столиці вночі 23 січня.

На місці події працювали рятувальники АРЧ та АРЗ, повідомляє "dtp.kiev.ua" на Telegram-каналі.

За інформацією пабліка, в результаті НП на будівництві на вулиці Берковецька, 6, є постраждалі.

"На будівництві стався обвал, тривають рятувально-пошукові роботи будівельників, які опинилися під завалами", - йдеться в повідомленні.

Водночас в прес-службі ДСНС в Києві інформації про інцидент немає.

У Києві на будівництві стався обвал (фото: t.me/dtpkievua)

Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, вночі на лінію 102 з вулиці Берковецькій надійшов терміновий виклик із заявою про те, що стався обвал будівлі з людьми всередині.

""Копи" на всіх парах примчали на місце, а виявилося, що якісь не дуже досвідчені будівельники підняли на другий поверх пінополістирол, поклали їх (як дах), а зверху накидали ще багато шлакоблоку. Звичайно, вся ця конструкція не витримала і впала".

Нині інформація про постраждалих уточнюється.

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У Києві на будівництві будинку стався обвал (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що в Києві сталася НП біля метро "Майдан Незалежності", де в переході повністю обвалилася стеля, а людей врятувало диво.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2020-го у Кривому Розі стався обвал будинку, і в результаті події був загиблий.

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