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Кабмін планує змінити температурний режим: у квартирах стане холодніше

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Україна, Середа 06 липня 2022 12:03
Кабмін планує змінити температурний режим: у квартирах стане холодніше Фото: температура в квартирах взимку впаде до 16 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує знизити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку. З метою економії енергоресурсів мінімум складе 16 градусів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв".

Як наголошується в матеріалі, знизити температурний мінімум для житлових приміщень з 18-20 до 16 градусів уряд може вже найближчим часом.

Прийняти таке рішення збиралися минулого тижня, але, як повідомили РБК-Україна джерела в уряді, ще не узгоджені деякі деталі документа.

Нагадаємо, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що ця зима буде надскладною, і сказав, що поставки тепла в квартири українців будуть скорочені.

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