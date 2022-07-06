Кабмін планує змінити температурний режим: у квартирах стане холодніше

Кабінет міністрів планує знизити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку. З метою економії енергоресурсів мінімум складе 16 градусів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Чи вистачить Україні газу і вугілля на зиму? У Кабміні готують кілька сценаріїв ".

Як наголошується в матеріалі, знизити температурний мінімум для житлових приміщень з 18-20 до 16 градусів уряд може вже найближчим часом.

Прийняти таке рішення збиралися минулого тижня, але, як повідомили РБК-Україна джерела в уряді, ще не узгоджені деякі деталі документа.