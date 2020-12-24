У Києві порадували проїздом для пільговиків: кому пощастить в 2021 році

У Києві продовжили пільговий проїзд для мешканців інших міст (фото: РБК-Україна)

Київрада прийняла рішення продовжити пільговий проїзд у громадському транспорті столиці для жителів інших міст до 1 липня 2021 року. За це рішення проголосували 104 депутати.

Відповідні зміни внесли в програму "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки. Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Мер міста Віталій Кличко розповів, що в уряді ще не врегулювали питання компенсації перевізникам за перевезення пільговиків.

Пільговий проїзд у громадському транспорті Києва буде поширюватися на пенсіонерів, чорнобильців, людей з інвалідністю, учасників бойових дій, учасників АТО і деяких інших категорій.

Нагадаємо, в Україні подорожчає проїзд у маршрутках і автобусах і це стосується не тільки Києва. Перевізники скаржаться на те, що через карантин люди почали менше їздити в громадському транспорті і маршрутки не заповнюються навіть в "години пік". Вони говорять про те, що втратили половину прибутку.

Перевізники говорять про те, після локдауну, вони хочуть підняти вартість проїзду до 12 гривень на маршрутах, де раніше проїзд коштував 8. Експерти вважають, що підвищення проїзду відбудеться в лютому-березні 2021 року.

Раніше в Одесі водій маршрутки побив пасажира через те, що чоловік хотів розрахуватися за проїзд дріб'язком. Після цього у пасажира була розсічене перенісся і порваний одяг.