У Києві змінили час комендантської години, вона почнеться раніше, - Кличко

У Києві продовжили комендантську годину 26 лютого. Тепер вона діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години вводиться до ранку 28 лютого.

"Увага! Для більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців відсьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години вводиться до ранку 28 лютого", - повідомив мер.

За словами градоначальника, всі цивільні особи, які будуть перебувати на вулиці в період комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

"Прошу з розумінням поставитися до ситуації і не виходити на вулиці", - додав Кличко.