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У Києві змінили час комендантської години, вона почнеться раніше, - Кличко

Автор: Світлана Мащенко

У Києві продовжили комендантську годину 26 лютого. Тепер вона діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години вводиться до ранку 28 лютого.

Про це повідомив Віталій Кличко.

"Увага! Для більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців відсьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години вводиться до ранку 28 лютого", - повідомив мер.

За словами градоначальника, всі цивільні особи, які будуть перебувати на вулиці в період комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

"Прошу з розумінням поставитися до ситуації і не виходити на вулиці", - додав Кличко.

Раніше ми писали, що киян попросили не перетинати мости через Дніпро.

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Київ