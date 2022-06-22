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У Києві проблеми з цигарками: самопал за ціною оригіналу

Фото: У Києві проблеми з цигарками (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві в магазинах з'явилися підробні "самопальні" цигарки, які продають за ціною оригінальних.

На таку проблему звернула увагу мешканка Києва, яка зробила допис в районній Facebook-групі.

Жінка придбала в магазині, що знаходиться в її будинку, пачку цигарок. І вже при відкритті в неї з'явилася підозра, адже пачка дивно легко і "по-бумажному" розірвалася.

"Відразу з'явилась підозра, що це не оригінал, і це підтвердилось іншими фактами. Але ж ціну я заплатила, як за ліцензійну пачку цигарок, розумію, що на лотку ціна і в 2 рази менша", - пише жінка.

Від продавців же вона почула відповідь, що "так, може бути".

Жінка купила ще пачку, але іншої марки. І виявила ту ж саму проблему

"Ціна оригіналу, а отримала я тонку бумажняну пачку, не того відтінку зелену ліцензію, м'які цигарки, що не втягуються, з однаковим друкованим чорним текстом по типу марки цигарок. Звернувшись до дівчат-продавчинь, мені сказали, що я можу робити що хочу, і звертатись куди завгодно", - додала споживач.

Покупець застерігає бути обережними, адже на лотку такий самопал коштує у 2 або 3 рази менше

В коментарях дописувачі скаржаться, що також стикалися з такою проблемою. І якість цигарок може знизитися ще більше.

"Зараз їх виробляють в Європі для України, з табака з Туреччини (який вважається найгіршим по якості) відповідно і така якість. Найближчим часом завод Філіп Моріс в Україні нічого виробляти не буде - все буде імпортоване, якість буде відповідна", - зазначила коментатор.

"Я раджу поки купувати цигарки у супермаркетах. До них привозять ще старий запас з наших фабрик. То що у звичайних кіосках і на розкладках - повне гівно, чи привласнена гуманітарка. Якщо в супермаркеті немає "ваших", знаходьте заміну. Їх певно вже і не буде", - написав ще один дописувач.

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