У Києві на президентських виборах "проголосувала" собака

Вибори в 2019 році стали найбільш незвичайними в Україні. Громадяни вже активно віддають свої голоси за ймовірного гаранта. До виборців, крім знаменитостей, приєднався пес, проте за кого він "голосував" невідомо. Про це розповідає кореспондент інформаційної служби ВВС Джон Фішер у себе в Twitter.

Судячи з фотографій, опублікованих кореспондентом, один з виборців прийшов на голосування разом зі своїм вихованцем. Знімки зроблені під час голосування, коли виборець знаходиться в кабінці разом з твариною. Журналіст пожартував з приводу того, що пес перебуває в кабінці не просто так, а теж віддавав свій голос за майбутнього гаранта.

"Не ясно, за кого голосувала собака", - лаконічно зазначив Фішер.

На виборах 2019 в Києві проголосувала собака (фото: twitter.com/JonahFisherBBC)

Цікаво, що за даними соціологів, явка на виборах очікується як в 2014 році. На позачергових президентських виборах у 2014 році явка становила близько 60%. Тоді виборці обирали серед 23 кандидатів у президенти. Зараз ситуація складніше – кандидатів 39, а довжина бюлетеня становить 80 см!

Нагадаємо, сьогодні стартували сьомі вибори президента України. З 8:00 українці проголосують в більш ніж 199 округах і в понад 30 тисячах виборчих дільниць.

Раніше РБК-Україна писало, що перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив про фіксування більш ніж 159 випадків порушень в "день тиші". Більша частина з них пов'язана з незаконною агітацією, 8 - з підкупом виборців. Він також додав, що Національна поліція взяла під охорону 29 866 комісій. Для безпеки й порядку безпосередньо на виборчих дільницях знаходяться понад 39 тисяч поліцейських, а в окружних виборчих комісіях - 518 правоохоронців.