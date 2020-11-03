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У Києві спіймали педофіла, який у всьому зізнався (відео)

Київ, Вівторок 03 листопада 2020 12:59
У Києві спіймали педофіла, який у всьому зізнався (відео)
У Києві спіймали педофіла (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві спіймали педофіла, і він не став нічого заперечувати

У Києві небайдужі громадяни зловили педофіла, який у всьому зізнався.

Інтимне листування любителя неповнолітніх потрапило в Telegram Київ Оперативний. Обережно 18+.

В ній педофіл спілкується з підлітком пропонуючи різного роду "ігри для дорослих". Звичайно ж від імені хлопця з педофілом спілкується підставний дорослий.

Коли 28-річний педофіл прийшов на зустріч, йому влаштували допит з пристрастям. Неадекват назвався Олегом Псенюком, і просив його не бити.

Він зізнався, що саме він листувався з хлопцем, і знав про його вік (16 років).

Метою листування, за словами педофіла, було знайомство для сексуальної близькості. Він стверджує, що раніше у нього такого не було.

У Києві спіймали педофіла, який у всьому зізнався (відео)

У Києві спіймали педофіла (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Псенюк сказав, що працює охоронцем в переході на Теремках.

Його змусили покаятися і пообіцяти, що ніколи більше так робити не буде.

Крім того, педофілу влаштували допит, чи був він в церкві, і чи вірить він у бога. Також він розповів, що виховувався в інтернаті і зізнався, що під час навчання його зґвалтували одногрупники.

Раніше ми писали, що у Львові керівник благодійної організації прикриваючись церквою зґвалтував 11 дітей.

Також повідомлялося, що в Херсоні активісти спіймали бізнесмена-педофіла, влаштували "самосуд" і зняли на відео.

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