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В Киеве поймали педофила, который во всем признался (видео)

Киев, Вторник 03 ноября 2020 12:59
В Киеве поймали педофила, который во всем признался (видео)
В Киеве поймали педофила (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве поймали педофила, и он не стал ничего отрицать

В Киеве неравнодушные граждане поймали педофила, который во всем признался.

Интимная переписка любителя несовершеннолетних попала в Telegram Киев Оперативный. Осторожно 18+.

В ней педофил общается с подростком предлагая разного рода "игры для взрослых". Конечно же от имени парня с педофилом общается подставной взрослый.

Когда 28-летний педофил пришел на встречу, ему устроили допрос с пристрастием. Неадекват назвался Олегом Псенюком, и просил только его не бить.

Он сознался, что именно он переписывался с парнем, и знал о его возрасте (16 лет).

Целью переписки, по словам педофила, было знакомство для сексуальной близости. Он утверждает, что раньше у него такого не было.

В Киеве поймали педофила, который во всем признался (видео)

В Киеве поймали педофила (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Псенюк сказал, что работает охранником в переходе на Теремках.

Его заставили раскаяться и пообещать, что никогда больше так делать не будет.

Кроме того, педофилу устроили допрос, был ли он в церкви, и верит ли он в бога. Также он рассказал, что воспитывался в интернате и сознался, что во время учебы его изнасиловали одногруппники.

Ранее мы писали, что во Львове руководитель благотворительной организации прикрываясь церковью изнасиловал 11 детей.

Также сообщалось, что в Херсоне активисты поймали бизнесмена-педофила, устроили "самосуд" и сняли на видео.

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