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У Києві з'явився новий незвичайний мурал: присвячений рятувальникам

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 18:23
У Києві з'явився новий незвичайний мурал: присвячений рятувальникам У Києві з'явився незвичайний мурал (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві з'явився новий мурал. Малюнок на будівлі в Шевченківському районі прикрашає стіни управління ДСНС. Він присвячений відважним рятувальникам.

Деталі розповіли у публікації Шевченківської державної адміністрації Києва на Facebook.

В Україні щорічно відзначається День рятувальника - 17 вересня. Цього року співробітникам ДСНС вирішили зробити подарунок - величезний мурал на стіні. Він займає 100 квадратних метрів і його вручну малювали валиками по сітці.

Автори та ініціатори цього проєкту - школа малювання "майстерня Probono", відома художниця Тетяна Журавель та голова Шевченківської РДА Олег Гаряга.

У цього муралу є особливість - він намальований на будівлі режимного об'єкта, тому повністю його можна побачити тільки на фотографії. Однак частина малюнка видно об сторони вулиці.

На малюнку зображений молодий чоловік, рятувальник. На руках він тримає сина, у якого на голові шолом пожежного. Цей чоловік символізує відважну людину, яка любить всіх дітей – і власних, і тих, кому його доводилося рятувати. Поруч з фігурою рятувальника намальована дівчинка, яка тримає його за руку.

Фарби та витратні матеріали надала школа "майстерня Probono", робота художників була волонтерською, а доступ до стіни та необхідні пристосування для роботи на висоті допомогла забезпечити адміністрація Києва та ДСНС.

У Києві з'явився новий незвичайний мурал: присвячений рятувальникамУ Києві з'явився новий незвичайний мурал: присвячений рятувальникамУ Києві з'явився новий незвичайний мурал: присвячений рятувальникамУ Києві з'явився новий незвичайний мурал: присвячений рятувальникам У Києві з'явився незвичайний мурал

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нове відео Ярмака пробирає до мурашок і підриває YouTube.

А також розповідали про те, що у Києві відкрили найдовший мурал в Україні.

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