Лікарі розповіли, чим небезпечне морозиво з енергетиком: діти не сплять, у дорослих тремтять руки

Цього літа на прилавках магазинів з'явилося морозиво з енергетиком, яке наробило багато галасу. Лікарі обурені, що його можуть купити діти, адже зловживання енергетиками небезпечно для здоров'я як дітей, так і дорослих.

Про це розповіли експерти на прес-конференції в прес-центрі " Наше Місто ".

"Енергетичні напої, енергетичне морозиво або енергетичні лід - ідентичні за складом, який характеризується вмістом великої кількості кофеїну. У 100 мл 35 грамів, це досить велика доза, яка шкідлива для здоров'я підлітків та дітей до 18 років", - заявила експерт департаменту охорони здоров'я Дніпровського міськради, гастроентеролог 6-ї дитячої лікарні Наталія Сапа.

Якщо його приймати натщесерце, то постраждає шлунок. Можуть виникати серйозні захворювання, аж до гастриту і виразки. Велика кількість кофеїну згубно впливає на печінку і нирки. З організму вимиваються такі корисні мікроелементи як калій, кальцій, магній.

Кофеїн також впливає на нервову систему. Людина може бути неспокійною і дратівливою.

Крім кофеїну в енергетиках міститься велика кількість вітамінів групи В. Для дорослої людини цей вітамін корисний, але не в тому дозуванні, в якому він міститься в даних продуктах.

Велика кількість вітамінів можуть викликати ураження нервової системи. Це може проявитися у вигляді тремтіння в руках і порушення координації рухів.

Також в таких продуктах дуже багато цукру. Регулярне вживання енергетиків може стати причиною ожиріння і цукрового діабету. А барвники і різні добавки погіршують стан зубів, аж до появи карієсу. Крім того, у дитини може з'явиться алергія.