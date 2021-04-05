Катар хочуть залучити до будівництва окружної дороги навколо Києва

Уряд України хоче залучити Катар до будівництва великої окружної дороги навколо Києва. Дорога матиме протяжність у 200 кілометрів.

Про це під час візиту в Катар заявив президент Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що зараз Україна веде переговори з партнерами про будівництво окружної дороги навколо столиці.

"Хочеться побудувати фундаментальну, велику - там 200 км, з мостами... Дуже кошторисна робота, десь близько 3 млрд доларів. Тому Україні буде дуже складно це зробити, хоча ми це зробимо в будь-якому випадку. Але краще мати партнерів", - заявив Зеленський.

Також з Катаром обговорили питання залучення інвестицій у будівництво метро і залізничних напрямів, а також співпраця з катарськими партнерами для відкриття державного авіаперевізника України.

"Готуємося до відкриття нашого державного авіаперевізника. Я спілкуюся з деякими країнами-партнерами, кого з них можна взяти з досвідом і сучасним менеджментом. З Катаром також спілкуємося на цю тему, тому Qatar Airways має дійсно сильний досвід", - заявив президент.

Зеленський додав, що в кінці літа - на початку вересня для обговорення цього питання очікується прибуття в Катар великої групи українських фахівців.