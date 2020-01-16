У Києві побудують 14 нових станцій метро: з'явився документ

Метро Києва незабаром стане більше на цілих чотирнадцять станцій завдяки будівництву нових ліній і продовженню вже існуючих гілок метрополітену. Жителі яких мікрорайонів зможуть добиратися додому на метро - в матеріалі Styler.

Про це йдеться в оновленому Генплані Києва, представленому в Київській міській державній адміністрації.

Перший етап будівництва за планом триватиме сім років, за цей час планують побудувати 16,4 км ліній метро, а також 14 станцій.

Так Святошинсько-Броварську лінію продовжать від станції "Академмістечко" в бік залізничного пункту "Новобіличі", а Сирецько-Печерську - від станції "Сирець" в сторону ж/м Виноградар.

На Оболонсько-Теремковскій лінії проведуть відгалуження від станції "Іподром" вздовж Кільцевої дороги в бік вулиці Д. Луценко.

У планах також будівництво четвертої - Подільсько-Воскресенської лінії - від ст. "Глибочицька" до ст. "Райдужна".

Планується відкриття давно замороженої станції "Львівська брама" (між "Золотими Воротами" і "Лук'янівською").

А між станціями "Золоті ворота" і "Театральна" планують побудувати другий пересадочний вузол.

На червоній лінії метро буде побудований другий вихід-вхід на станцію "Вокзальна".

Також у планах розробників запуск нової, п'ятої лінії підземки.

Метро Києва доповнять двома новими гілками і станціями (фото: kievgenplan.grad.gov.ua)

Варто відзначити, що незважаючи на такі райдужні перспективи, в "Київметробуді" заявили, що дві нові станції - "Мостицька" і "Проспект Правди", які стануть продовженням Сирецько-Печерської лінії не будуть відкриті до кінця 2021 року як анонсувалося. Тепер мешканці ж/м "Виноградар" отримають метро лише до кінця 2022 року.