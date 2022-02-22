У Києві під посольством РФ з'явилося "кладовище окупантів": фото з акції

Як видно на фотографіях, знятих кореспондентом "РБК-Україна" на місці проведення акції, десятки киян і гостей столиці прийшли під російське посольство, яке розташоване в Солом'янському районі, з плакатами, банерами, могильними хрестами та лопатами.

Українці під вікнами будівлі дипломатичного представництва РФ підняли плакати з написами "Ми вибираємо Європу, не Росію", "Імперія зла повинна померти", "Україна буде захищатися", "Ми тебе не боїмося", "Україна не Росія", "Путлер - це твій останній бій", "Донбас - це Україна", "Ми ніколи не здамося" та інше.

У Києві влаштували акцію проти під посольством РФ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Також підняли прапори України та Європейського Союзу. Зазвучали звуки "барабанного бою" - активісти використовували великі бочки. Учасники пікету голосно оголошували про наміри боротися з окупантами та захищати батьківщину до переможного кінця.

Українці влаштували акцію під посольством РФ у Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Активісти принесли з собою кілька хрестів у формі могильних, з прикріпленими до них табличками з написами "російської окупант". Такі конструкції стали закопувати в землю під будівлею посольства РФ на ділянці для галявини.

Під посольством РФ у Києві активісти "ховали окупантів" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Так, незабаром навпроти російського диппредставництва виросло "кладовище окупантів".

Акція пройшла спокійно і без ексцесів, представники правопорядку порушень в ході її проведення не зафіксували.

У Києві пройшла акція проти під посольством РФ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)