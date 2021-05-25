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В Одесі п'яний "коп" влаштував нічний дебош і просив стріляти йому в голову (відео)

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Одеса, Вівторок 25 травня 2021 11:38
В Одесі п'яний "коп" влаштував нічний дебош і просив стріляти йому в голову (відео) Колаж РБК-Україна: Поліцейський в Одесі влаштував стрілянину і розборки
Автор: Світлана Мащенко

П'яний чоловік влаштував нічні розбірки в Одесі. Неадекват стріляв у повітря і голосно кричав. "В'язати" його приїхало вісім патрулів поліції. За деякими даними хуліган виявився співробітником правоохоронних органів.

Відео з'явилося в місцевому Telegram-каналі.

Повідомляється, що інцидент трапився на розі вулиць Розумовська і Косвенна в ніч на 25 травня.

"П'яний мужик стріляв у повітря, кричав о другій годині ночі, приїхало вісім патрулів його в'язати. Спектакль тривав дві години, мужик, коли зрозумів, що все серйозно, почав розповідати, що на нього напали, а він відстрілювався", - підписано відео.

На кадрах п'яний чоловік показує свій пістолет, пояснюючи, що зброя безпечна. Щоб бути досить переконливим, він наполегливо пропонує правоохоронцям вистрілити йому в голову.

Попри запевнення бешкетника, пістолет у нього все ж вилучили, а його самого відвезли у відділення, щоб розібратися до кінця в події.

За попередньою інформацією, дебоширом виявився співробітник поліції, повідомляє ТСН.

Відео: в Одесі п'яний "коп" влаштував розбірки

Раніше ми писали, що у Дніпрі знайшли кладовище поліцейських"Пріусів". Відео викликало обурення українців.

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