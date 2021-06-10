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У Харкові чоловік гуляв з гранатою біля школи і погрожував дітям: "Зараз буду все підривати"

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Харків, Четвер 10 червня 2021 12:13
У Харкові чоловік гуляв з гранатою біля школи і погрожував дітям: "Зараз буду все підривати" Колаж РБК-Україна: в Харкові чоловік з гранатою погрожував дітям
Автор: Роман Мирончук

У Харкові на Салтівському шосе чоловік ходив з гранатою біля школи №64 та погрожував дітям. Зловмисника затримали правоохоронці через 15 хвилин після інциденту в під'їзді.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life".

"Цей урод кричав дітям:" Зараз буду все підривати ", - йдеться в повідомленні.

У Харкові чоловік гуляв з гранатою біля школи і погрожував дітям: &quot;Зараз буду все підривати&quot;

У Харкові чоловік з гранатою погрожував дітям (фото: hk.npu.gov.ua)

У поліції Харківської області розповіли, що до них о 17:47 надійшло повідомлення про те, що чоловік з гранатою знаходиться на дитячому майданчику біля будинку на вулиці Руслана Плоходька.

У Харкові чоловік гуляв з гранатою біля школи і погрожував дітям: &quot;Зараз буду все підривати&quot;

У Харкові чоловік з гранатою погрожував дітям (фото: hk.npu.gov.ua)

Правопорушником виявився 27-річний місцевий житель. При цьому у нього була бойова граната Ф-1.

У Харкові чоловік гуляв з гранатою біля школи і погрожував дітям: &quot;Зараз буду все підривати&quot;

У Харкові чоловік з гранатою погрожував дітям (фото: hk.npu.gov.ua)

За фактом інциденту порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Нагадаємо, в Харкові чоловік кинув гранату в групу людей, серед яких були підлітки 16 і 17 років. Всього постраждало 5 осіб. Інцидент стався після того, як між 29-річним чоловіком та компанією молоді стався конфлікт.

У всіх постраждалих осколкові поранення, і вони знаходяться в лікарні.

Раніше в Дніпрі чоловік підірвався на гранаті, щоб не йти на роботу. Потерпілий в результаті підриву отримав пошкодження ноги і кисті руки.

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