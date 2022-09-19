Хто в Києві отримує найбільші зарплати: свіжі дані служби зайнятості

В Києві знайти роботу зараз досить не важко. Є багато вакансій, де людям пропонують доволі пристойні зарплати - від 10 до 110 000 гривень.

Про це свідчать дані, оприлюднені Київською службою зайнятості.

Хто отримує найвищі зарплати в Києві

Відповідно до даних Київського міського центру зайнятості, приблизно однакову зарплату отримують інженери-проєктувальники, лікарі різних спеціальностей, менеджери торгівлі, монтажник та керівники структурного підрозділу закладу охорони здоров’я. Це близько 20 000 гривень.

Трохи більше отримують макетники макетно-модельного проєктування, майстри виробничої дільниці, авторемонтники та рихтувальники кузовів - до 25 000 гривень.

Окремо варто згадати про сферу краси, в якій, наприклад, колористи отримують приблизно 23 000 гривень.

За даними центру зайнятості, начальник цеху отримує 30 000 гривень на місяць, начальник централізованої бухгалтерії - 31 000, а начальник служби може претендувати на 32,5 000.

Говорячи про розробників, то інженеру з комп’ютерних систем запропонують плату розміром 35 000 гривень.

Цікава ситуація з інженерами-програмістами та фахівцями із розроблення та тестування програмного забезпечення. Хоча роботодавці й обіцяють платити майже вдвічі менше, проте вище згадані спеціалісти цілком можуть розраховувати на 62,5 000 гривень.

Рекордсменом в оновлених даних є інженер з програмного забезпечення комп’ютерів та фахівець з розроблення комп’ютерних програм. Представники цих професій у Києві можуть отримувати по 110 000 гривень.

Додамо, що середній розмір зарплати у вакансіях столичної служби зайнятості складає наразі майже 10 000 гривень.