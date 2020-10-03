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У Києві пасажир вдарив жінку-кондуктора: такої жорстокої карми неадекват не очікував (відео)

Київ, Субота 03 жовтня 2020 14:10
У Києві пасажир вдарив жінку-кондуктора: такої жорстокої карми неадекват не очікував (відео)
У Києві сталася бійка в тролейбусі (ілюстративне фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У київському тролейбусі сталася бійка між пасажирами

У Києві сталася жорстока бійка в салоні тролейбуса між пасажирами. Конфлікт почався після того, як один з них вдарив жінку-кондуктора кулаком в обличчя.

Неадекватний вчинок молодика не залишився без відповіді - на хулігана накинувся інший чоловік, який стояв неподалік. Після цього між молодими людьми зав'язалася серйозна бійка. Про це передає "Київ Оперативний" на своєму Telegram-каналі.

У мережі також з'явилося відео інциденту в тролейбусі.

На кадрах видно, як учасники бійки обмінюються ударами кулаками та колінами, б'ють один одного по голові. В цей час інші пасажири почали розходитися подалі.

В певний момент до салону зайшов чоловік і спробував розборонити забіяк.

Після цього "захисник" кондукторки дістав з кишені балончик і забризкав суперника. Тут вже всі пасажири вийшли з тролейбуса, і в салоні залишилися тільки забіяки, кондукторка і третій чоловік, який хотів викликати поліцію.

Постраждалий від газу хуліган сів на стілець і закрив обличчя руками. "Месник" ж забрав телефон, що впав під час бійки, свій рюкзак, та зібрався йти. Однак перед цим навідмаш вдарив ногою свого супротивника прямо по обличчю.

Відео брутальних розборок можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - присутні сцени насильства!)

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі чоловіка побили молотком в маршрутці та завдали кілька ударів по голові.

Також ми писали про те, що нещодавно у Сумах пасажирка понівечила кондуктора через маску.

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