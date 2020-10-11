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Справжній Mortal Kombat: у Києві водії маршрутки і трамвая влаштували бійку посеред дороги

Київ, Неділя 11 жовтня 2020 18:01
Справжній Mortal Kombat: у Києві водії маршрутки і трамвая влаштували бійку посеред дороги
Бійка у Києві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві на камеру зняли бійку між двома водіями

Мешканці Києва стали свідками бійки між двома водіями громадського транспорту. Інцидент стався в центрі столиці – на Подолі. На відео видно, як двоє чоловіків з'ясовують стосунки і б'ються. При цьому у водія трамвая в руках було монтування.

Відео бійки, яку зняли перехожі, опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Справжній МорталКомбат стався на Подолі між водіями маршрутки та трамваю. Водій трамваю виграв, бо використав «коронку». А взагалі, це ще один дзвіночок до перегляду пасажирських перевезень у столиці.

Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 11 жовтня 2020 р.

Бійка у Києві між водіями маршрутки і трамвая (відео: facebook.com/KyivOperativ)

"Справжній Mortal Kombat стався на Подолі між водіями маршрутки і трамвая. Водій трамвая виграв, тому що використовував "коронку". А взагалі, це ще один дзвіночок до перегляду пасажирських перевезень у столиці", - йдеться у підписі до відео.

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

  • Трамвайщик зробив те, про що мріє 99% киян;
  • За трамвайщика з дитинства! Але маршрутнику мало дав монтуванням;
  • Треба було цій собачій будці порізати колеса;
  • Трамвайщик правий. Здали нерви;
  • Ну маршрутники реальне бидло. Як на дорозі, так і в житті;
  • Їм вже монтуванням по голові пора стукати за такі кульбіти;
  • Комунальний транспорт вийшов переможцем.

Нагадаємо, у Києві пасажир вдарив жінку-кондуктора. Неадекватний вчинок хлопця не залишився без відповіді - на хулігана накинувся інший чоловік, який стояв поруч. Після цього між молодими людьми зав'язалася серйозна бійка.

Раніше ми писали про те, що в Києві чоловіка забили на смерть біля метро. Попередньо були відомості, що загиблий просто запитав, чи працює підземка.

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