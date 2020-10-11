Справжній Mortal Kombat: у Києві водії маршрутки і трамвая влаштували бійку посеред дороги

У Києві на камеру зняли бійку між двома водіями
Мешканці Києва стали свідками бійки між двома водіями громадського транспорту. Інцидент стався в центрі столиці – на Подолі. На відео видно, як двоє чоловіків з'ясовують стосунки і б'ються. При цьому у водія трамвая в руках було монтування.
Відео бійки, яку зняли перехожі, опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Справжній МорталКомбат стався на Подолі між водіями маршрутки та трамваю. Водій трамваю виграв, бо використав «коронку». А взагалі, це ще один дзвіночок до перегляду пасажирських перевезень у столиці.Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 11 жовтня 2020 р.
Бійка у Києві між водіями маршрутки і трамвая (відео: facebook.com/KyivOperativ)
"Справжній Mortal Kombat стався на Подолі між водіями маршрутки і трамвая. Водій трамвая виграв, тому що використовував "коронку". А взагалі, це ще один дзвіночок до перегляду пасажирських перевезень у столиці", - йдеться у підписі до відео.
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
Нагадаємо, у Києві пасажир вдарив жінку-кондуктора. Неадекватний вчинок хлопця не залишився без відповіді - на хулігана накинувся інший чоловік, який стояв поруч. Після цього між молодими людьми зав'язалася серйозна бійка.
Раніше ми писали про те, що в Києві чоловіка забили на смерть біля метро. Попередньо були відомості, що загиблий просто запитав, чи працює підземка.