У Києві подорожчає таксі: коли чекати підвищення тарифів на 40% і яка причина

Причина подорожчання таксі

Зростання тарифів на таксі обумовлене підвищенням цін на паливо. Водії також повинні утримувати свої авто для комфорту пасажирів.

"Підвищення рівня комфорту в таксі почнеться тоді, коли ми сядемо за стіл переговорів з такими компаніями як Uber, Вolt, Uklon, і напишемо нормальний законопроект. Тому що все, що пропонувалося раніше, було не зовсім те, що потрібно. Забезпечити безпеку пасажиру - найголовніше наше завдання", - повідомив Голубєв.

Коли підвищать проїзд у таксі

Нагадаємо, що раніше київська влада анонсувала подорожчання проїзду у комунальному транспорті Києва до 20 гривень, але підвищення відтермінували до кінця опалювального сезону. Чи зроблять також таксисти поки не відомо.

"Підвищення цін на таксі може відбутися раніше тільки якщо паливо піде вгору. На сьогоднішній день ціна газу доходить до 20 гривень. Зараз звичайний таксист витрачає 3-4 тисяч гривень тільки на паливо", – розповів Голубєв.



