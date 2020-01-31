У Києві знову подорожчає холодна вода: скільки будемо платити

У Києві знову подорожчає холодна вода від головного постачальника послуги -"Київводоканалу". У компанії назвали новий тариф, а також пояснили підвищення вартості послуги для киян - всі подробиці в матеріалі Styler.

За підсумками відкритого засідання Київводоканалу прийшли до висновку, що в 2020 році вартість водопостачання та водовідведення становитиме 22,99 гривень. Дату введення нової ціни на холодну воду поки не назвали.

Нагадаємо, зараз жителі багатоквартирних будинків Києва платять по лічильнику 21,756 грн за один кубометр води (з них 11,544 грн за доставку води і 10,212 - "за каналізацію").

Варто відзначити, що таке підвищення несе і позитив, адже раніше в компанії заявляли, що до 2020 вартість кубометра води буде складати 27,49 грн.

У компанії розповіли, що на зміну тарифу вплинули такі фактори, як необхідність збільшити витрати на оплату праці працівників, зміна вартості електроенергії, паливо-мастильних матеріалів, витрати на запчастини, матеріали, реагенти, опалення, оренду і т. д.

"За результатами обговорення буде оформлений протокол, який буде оприлюднений на офіційному сайті суспільства", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що Київводоканал з січня 2020 року почав надсилати платіжки з додатковим рахунком. Тепер компанія бере щоквартальну плату не тільки за водопостачання та водовідведення, але і за обслуговування лічильників.