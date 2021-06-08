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У Києві планують побудувати новий мікрорайон: що відомо (карта)

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Київ, Вівторок 08 червня 2021 11:47
У Києві планують побудувати новий мікрорайон: що відомо (карта) Фото: будівництво багатоповерхового будинку в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві планують облаштування нового житлового мікрорайону на Мінському масиві в Оболонському районі. Проект рішення щодо відповідного детального плану території (ДПТ) вже підтримала в березні комісія Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, і тепер документ мають затвердити на сесії Ради загальним голосуванням.

Про це розповіла розробник ДПТ Мінського масиву, архітектор Олена Збаратська в інтерв'ю "Апострофу".

Згідно з проектом, новий житловий мікрорайон з'явиться на покинутій території колишнього тепличного господарства, в районі вулиці Юрія Кондратюка на Мінському масиві.

"У цьому проекті ДПТ ми показали, як бачимо розвиток цієї території - на місце руїн повинні прийти житлові квартали, садочки, школа, стадіон, спортивні майданчики, а ще в тут повинен з'явитися новий упорядкований парк", - пояснила Збаратська.

Що передбачає план:

За її словами, в детальному плані території передбачено:

  • будівництво дитячих садків,
  • загальноосвітньої школи зі стадіоном та класами професійної освіти на 1500 учнів,
  • комплексу соціально-побутового обслуговування населення, амбулаторії сімейних лікарів,
  • облаштування парку площею 31,67 га,
  • будівництво нової транспортної розв'язки,
  • будівництво інженерних мереж водопостачання, електропостачання та каналізації.

Не всі задоволені таким ДПТ Мінського масиву

Такий план не влаштовує деяких місцевих активістів, які закликають депутатів Київради не приймати документ. При цьому Збаратська стверджує, що розвиток території в межах ДПТ повністю відповідає проекту Генерального плану, і "комплексній програмі реалізації містобудівної політики на 2019-2020 роки".

"Наш ДПТ виконаний у суворій відповідності вимогам Державних будівельних норм. Всі прийняті проектні рішення і параметри запропонованої перспективної забудови нами перевірені десятки разів, крім того, процедура розробки передбачає громадські слухання та узгодження з безліччю різних служб міста і державних органів", - зазначила вона.

У Києві планують побудувати новий мікрорайон: що відомо (карта)

У Києві планують побудувати новий житловий мікрорайон в районі вулиці Юрія Кондратюка в Мінському масиві (фото: скрін google.com/maps)

Раніше ми писали про те, що в Києві на будівництві скандального ТРЦ з'явилося "озеро", на якому оселилися качки.

Також повідомлялося, що Верховній Раді рекомендують збільшити територію трьох українських міст.

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