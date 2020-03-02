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У Києві в піцерії MisterCat влаштували побоїще (відео)

STYLERЖиття    02.03.2020 - 12:21
У Києві в піцерії MisterCat влаштували побоїще (відео)
У Києві сталася жорстока бійка (Колаж РБК-Україна)

У Києві біля метро "ВДНХ" дві компанії молодиків влаштували побоїще

У Києві в піцерії MisterCat з особливою жорстокістю побилися молодики з двох компаній. До речі, постраждали не тільки учасники бійки, але і звичайні відвідувачі. Хтось із призвідників навіть розпилив газовий балончик. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Інцидент стався у ніч на 2 березня.

Відео можна подивитися тут.

У ролику показано, як група молодиків б'ють молоle людинe, якf лежить на підлозі по пояс голf. Їй завдають ударів ногами по тулубу та голові. Потім його друзі намагаються його підняти, але на них знову налітають молодики із залу.

Користувачі мережі відреагували на кричущий інцидент в комментарях до відео.

  • Містер Кет прям оплот гопоти. То машиною в двері заїдуть, то балончик розпилять... Останнє місце де хочеться поїсти піццу.
  • Я от не можу зрозуміти, цей світ котиться в безодню? Чи тепер в інтернеті багато інформації?
  • Туди ще хтось ходить? Гендель не має нічого схожого ні з містером ні з котом.
  • Містер кет перетворюється в злочняк.

У Києві в піцерії MisterCat влаштували побоїще (відео)Скріншот коментарів (Facebook)

Як ми раніше писали, у центрі Львова сталася масова бійка, в результаті якої постраждали двоє патрульних поліцейських.

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