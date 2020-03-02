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В Киеве в пиццерии MisterCat устроили побоище (видео)

STYLERЖизнь    02.03.2020 - 12:21
В Киеве в пиццерии MisterCat устроили побоище (видео)
В Киеве произошла жестокая драка (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве возле метро "ВДНХ" две компании парней устроили побоище

В Киеве в пиццерии MisterCat с особой жестокостью подрались молодые парни из двух компаний. К слову, пострадали не только участники драки, но и обычные посетители. Кто-то из зачинщиков даже распылил газовый баллончик. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел в ночь на 2 марта.

Видео можно посмотреть здесь.

В ролике показано, как группа парней избивают молодого человека, который лежит на полу по пояс раздетый. Ему наносят удары ногами по телу и голове. Потом его друзья пытаются его поднять, но на них снова налетают молодчики из зала.

Пользователи сети отреагировали на вопиющий инцидент в комментариях к видео.

  • Містер Кет прям оплот гопоти. То машиною в двері заїдуть, то балончик розпилять... Останнє місце де хочеться поїсти піццу.
  • Я вот не могу понять, этот мир катиться в бездну? Или теперь в интернете много информации?
  • Туда еще кто то ходит? Гендель не имеющий ничего схожего ни с мистером ни с котом.
  • Мистер кет превращается в злочняк.

В Киеве в пиццерии MisterCat устроили побоище (видео)Скриншот комментариев (Facebook)

Как мы ранее писали, в центре Львова произошла массовая драка, в результате которой пострадали двое патрульных полицейских.

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