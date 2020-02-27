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Під Вінницею у міськраді влаштували страшний погром із бійками: з'явилося відео

STYLERЖиття    27.02.2020 - 16:20
Під Вінницею у міськраді влаштували страшний погром із бійками: з'явилося відео
В Жмеринці відбувся напад на міськраду (колаж РБК-Україна)

Жмеринську міськраду закидали камінням і димовими шашками

Під Вінницею два десятка невідомих в масках увірвалися в приміщення Жмеринської міськради і влаштували погром. В результаті інциденту 27 лютого постраждали вісім поліцейських, які намагалися перешкодити молодикам потрапити до сесійної зали, і четверо представників організації "Національні дружини".

Як розповіли у відділі комунікації поліції області, учасників події затримано за вчинення хуліганських дій. У дільницю доставили 11 осіб.

За словами правоохоронців, молоді люди кидали каміння і димові шашки, пошкодили вхідні двері та меблі в приміщенні, розбили вікна.

Жмеринці відбувся напад на міськраду (Фото: vn.npu.gov.ua)

До будівлі міськради приїхали карети "швидкої допомоги", а поліцейські забрали два автомобілі активістів на штрафмайданчик.

У мережі з'явилося відео та фото з місця погрому, який опублікували очевидці.

Відео: У Жмеринці активісти "Нацдружини" закинули міськраду димовими шашками

Як видно на кадрах, у деяких "нацдружинників" сліди тілесних побоїв.

У Жмеринці в міськраді активісти влаштували погром (Фото з соцмереж)

Зараз у міськраді працює слідчо-оперативна група поліції.

Подію було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Жмеринського відділу поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Відео: У Жмеринці активісти закидали міськраду димовими шашками і камінням

Як повідомлялося раніше, 26 лютого у центрі Києва під Офісом президента чоловік влаштував самопідпал - такими відчайдушними діями він мав намір привернути увагу громадськості до проблеми "корупції та безвладдя". Постраждалий був госпіталізований з численними опіками.

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