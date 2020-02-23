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У масовій бійці в центрі Львова постраждали двоє поліцейських

Новини » Надзвичайні події     23.02.2020 - 18:17
У масовій бійці в центрі Львова постраждали двоє поліцейських
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Двоє патрульних поліцейських отримали тілесні ушкодження і звернулися за медичною допомогою

У центрі Львова вночі, 23 лютого, відбулася масова бійка, в результаті якої постраждали двоє патрульних поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

У поліції розповіли, що повідомлення про масову бійку на площі Ринок надійшло в поліцію близько 2:35. На місце події прибули екіпажі патрульної поліції. Під час припинення правопорушення двоє патрульних поліцейських отримали тілесні ушкодження і звернулися за медичною допомогою. Особи, причетні до скоєння злочину, встановлені. Ними виявилися жителі Львова віком 24 та 38 років, повідомили правоохоронці.

За фактом інциденту порушено виробництво за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.

За даними Zaxid.net, участь в бійці брали близько 15 осіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Києві на вулиці Польовій сталася масова бійка при виселенні мешканців з гуртожитку, в результаті інциденту затримано 11 осіб.

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