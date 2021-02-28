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Під Рівному п'яний водій в'їхав у паркан пансіонату, є загиблі

Новость на русском → Жобрин, Неділя 28 лютого 2021 19:23
Під Рівному п'яний водій в'їхав у паркан пансіонату, є загиблі Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Рівненській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль в'їхав у паркан пансіонату, в результаті чого загинули дві людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Аварія сталася вчора, 27 лютого, близько 21:20 в селі Жобрин Рівненського району. 33-річний водій автомобіля Audi A6, рухаючись по вулиці Лісовій у напрямку місцевого санаторію, не впорався з керуванням та в'їхав у бетонну арку закладу.

"В результаті ДТП важкі травми отримали двоє пасажирів - 35-річні жителі. Попри надану медиками екстрену допомогу, вони загинули на місці. 33-річний водій, який в результаті ДТП не постраждав, відповідно до медичного освідування, перебував у нетверезому стані. У нього також відібрали зразки крові для визначення сп'яніння", - повідомили в поліції.

Водія автомобіля затримали. Він поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей). Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що в Мелітопольському районі Запорізької області зіткнулися два автомобілі. В результаті аварії дві людини загинули і ще двоє - постраждали.

Також повідомлялося, що у Польщі в результаті ДТП загинули двоє громадян України.

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