Під Рівному п'яний водій в'їхав у паркан пансіонату, є загиблі

У Рівненській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль в'їхав у паркан пансіонату, в результаті чого загинули дві людини.

Аварія сталася вчора, 27 лютого, близько 21:20 в селі Жобрин Рівненського району. 33-річний водій автомобіля Audi A6, рухаючись по вулиці Лісовій у напрямку місцевого санаторію, не впорався з керуванням та в'їхав у бетонну арку закладу.

"В результаті ДТП важкі травми отримали двоє пасажирів - 35-річні жителі. Попри надану медиками екстрену допомогу, вони загинули на місці. 33-річний водій, який в результаті ДТП не постраждав, відповідно до медичного освідування, перебував у нетверезому стані. У нього також відібрали зразки крові для визначення сп'яніння", - повідомили в поліції.

Водія автомобіля затримали. Він поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей). Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.