У Києві патрульні допомогли таксисту швидко довезти дитину до лікарні (відео)

У неділю, 20 грудня, у Києві водій таксі подякував патрульним, які допомогли йому швидко довезти хворого хлопчика в лікарню на Алішера Навої.

Близько 15:30 йому надійшло замовлення відвести хлопчика з температурою 40 в медичний заклад. При цьому завантаженість на дорогах була щільна і таксист попросив екіпаж патрульної поліції з номером 6845 супроводити його, минаючи пробки і світлофори, прямо до лікарні. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

"Хотілося б висловити величезну позаземну подяку патрульним цього екіпажу. Мужики, ви реально круті!", - зазначив водій таксі.

Він також попросив вибачення у тих учасників дорожнього руху, кому створив незручності разом з патрульними. Але підкреслив, що дійсно потрібно було швидко дістатися до лікарні.

По дорозі в медичний заклад хлопчик кілька разів втрачав свідомість.

Користувачі мережі прокоментували це, похваливши водія і патрульних, які не відмовили у допомозі.

Той рідкісний випадок, коли копи нормальні;

Респект;

Світ не без добрих людей;

Хоч у чомусь красені;

Молодці;

Спасибі хлопцям поліцейським;

Хоч би з дитиною було все добре...

Молодці всі.

Нагадаємо, У Рівному група таксистів разом побила пасажира після того, як він наїздив по місту на більше тисячі гривень, а платити відмовився.

Раніше в Києві таксист помер за кермом під час руху. При цьому некероване авто вилетіло на тротуар.