У Києві пасажир серйозно поплатився за відсутність маски: відео жорсткого затримання

Так, інцидент сталася ввечері 10 листопада.

Очевидці розповіли, що чоловік без маски перебував у задній частині салону автобуса. Користуватись засобами захисту, зловмисник категорично відмовлявся.

Тому, правоохоронці зробили пасажиру зауваження та вимагали, аби він вдягнув маску. Однак, він почав кричати про небажання дотримуватись карантину.

Зокрема, поліцейські зрозуміли, що з чоловіком домовитись неможливо і вони силою вивели порушника з транспортного засобу.

На відео видно, що його досить жорстко витягли з автобуса і повалили обличчям на асфальт і скрутили.

Також очевидці намагалися вступитися за порушника та казали, аби його відпустили.