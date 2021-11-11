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В Киеве пассажир серьезно поплатился за отсутствие маски: видео жесткого задержания

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве правоохранители, которые проверяли соблюдение пассажирами карантина, поймали очередного нарушителя. В частности, мужчина оказал сопротивление и полицейские силой вывели нарушителя из транспорта.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Всевидящее око".

Так, инцидент произошел вечером 10 ноября.

Очевидцы рассказали, что мужчина без маски находился в задней части салона автобуса. Пользоваться средствами защиты, злоумышленник категорически отказывался.

Поэтому, правоохранители сделали пассажиру замечание и требовали, чтобы он надел маску. Однако, он начал кричать о нежелании соблюдать карантин.

В частности, полицейские поняли, что с мужчиной договориться невозможно и они силой вывели нарушителя из транспортного средства.

На видео видно, что его довольно жестко вытащили из автобуса и повалили лицом на асфальт и скрутили.

Также очевидцы пытались вступиться за нарушителя и говорили, чтобы его отпустили.

Ранее мы сообщали, что в Киеве горожан возмутило поведение водителя автобуса, который во время движения смотрел видео и громко слушал музыку.

Также мы писали, что в Мелитополе подросток остановил неуправляемую маршрутку и спас водителю жизнь.

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