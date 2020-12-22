У Києві натовп побив хлопця за нафарбовані губи: з'явилося відео

У Києві хлопця побили за нафарбовані губи (колаж: РБК-Україна)

У Києві натовп молодих людей побив 16-річного хлопця за те, що у нього були нафарбовані губи. Інцидент стався ввечері на Подолі біля "Контрактової площі".

Розлючена компанія накинулася на хлопця, тому що їм не сподобався його зовнішній вигляд. Відео з інцидентом з'явилося в Facebook "Вартові еспресо".

"Компанія напала на 16-річного хлопця, бо той нафарбував губи. Про це розповів сам потерпілий Олександр. На своїй сторінці хлопець пише, що вийшов погуляти з друзями, а троє п'яних підлітків почали ображати, а потім бити юнака за зовнішній вигляд", - йдеться в повідомленні.

В інцидент втрутилися патрульні, які затримали трьох хуліганів. А у Олександра діагностували гематоми і струс мозку. Прибулим копам теж дісталося - хтось із хуліганів бризнув їм в обличчя сльозогінним газом.

У столиці на Подолі побили хлопця через нафарбовані губи Компанія напала на 16-річного хлопця, бо тієї нафарбував губи. Про це розповів сам потерпілий Олександр. На своїй сторінці хлопець пише, що вийшов погуляти з друзями, а троє п'яніх підлітків почали облаювати, а потім бити юнака за зовнішній вигляд. Патрульні затримали трьох підлітків. У Олександра - гематоми та струс мозку. Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Дізнавайтесь про важливі новини першими Posted by Вартові еспресо on Tuesday, December 22, 2020

У Києві хлопця побили за нафарбовані губи (відео: facebook.com/vartovi.espreso)

Раніше ми писали, що у ТРЦ Києва охорона побила хлопця за "неправильну" захисну маску. З'явилося відео і подробиці інциденту.

Також повідомлялося, що у Києві побили народного депутата Верховної Ради Олександра Юрченка, виключеного з "Слуги народу". Нардеп замішаний у гучному корупційному скандалі.