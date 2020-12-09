У Києві побили скандального нардепа: перші деталі

У Києві побили депутата Олександра Юрченка (фото: facebook..com/yurchenko211)

У Києві побили народного депутата Верховної Ради Олександра Юрченка, який замішаний в корупційному скандалі.

Про це повідомив журналіст і екс-нардеп Ігор Мосійчук в своєму Telegram-каналі.

"Слуг" знову б'ють... В Києві нібито побили нардепа від "Слуги Народу" Олександра Юрченко, якого НАБУ обґрунтовано підозрює у хабарництві. До нього нібито підійшли дві людини, ображали, кілька разів вдарили і втекли на авто", - пише Мосійчук.

За інформацією видання Obozrevatel, на скандального нардепа напали в Голосіївському районі 9 грудня.



"Двоє невідомих підійшли до парламентаря, почали приставати і ображати його, а потім завдали кілька ударів Після цього вони втекли на автомобілі Volkswagen", - йдеться в повідомленні.

Крім того, стало відомо, що в місті оголошений план "Перехоплення" для затримання зловмисників.

Зазначимо, що 14 вересня Юрченко був виключений з партії "Слуга народу". Його звинувачували у хабарництві.

Так, улітку 2020 року НАБУ почало розслідування щодо організованої групи, учасники якої отримують хабарі за використання повноважень народних депутатів. В результаті спецоперації викрили на хабарі помічника Юрченка - Іван Фіщенка.Також були зібрані докази проти самого Юрченка.

Пізніше було оприлюднено відео, яке доводить, що Юрченко вимагав хабара. Він був заарештований, потім випущений під заставу в 3,1 млн гривень з обов'язком носити електронний браслет. 4 листопада з Юрченка був знятий електронний браслет і продовжено арешт на 60 діб.

Раніше ми писали, що у Києві напали і жорстоко побили ветерана АТО і колишнього гравця молодіжної збірної з хокею. В одного з нападників на вилозі піджака був депутатський значок.