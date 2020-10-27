У Києві хлопець стрибнув з мосту Патона: посперечався з незнайомцем

У Києві хлопець стрибнув з мосту Патона в Дніпро (Колаж РБК-Україна)

Лікарі екстреної медичної допомоги запідозрили самогубство

У Києві 18-річний хлопець стрибнув з мосту Патона в Дніпро і дивом залишився живий. Як зазначили медики, молодий чоловік не отримав навіть серйозних травм.

Інцидент стався в ніч з понеділка на вівторок, 27 жовтня. 18-річний хлопець переліз через огорожу та стрибнув з мосту Патона в Дніпро. Деталі розповіли в КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" на своїй сторінці в Facebook.

Лікарі оглянули пацієнта і зазначили, що ніяких серйозних травм хлопець не отримав. Від госпіталізації для повного і ретельного обстеження він відмовився.

На питання, навіщо він зробив такий божевільний вчинок, молодий чоловік відповів, що зробив це "на спір" з якимось незнайомцем. Бригада екстреної медичної допомоги запідозрила, що це могла бути спроба скоєння самогубства. Поліція відкрила справу, щоб з'ясувати всі обставини події.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що одноклубник футболіста Олександра Зінченка покінчив життя самогубством у 17 років. Він страждав сильними депресіями, і лікарі не встигли йому допомогти.

А також ми писали про те, що в Києві поліцейські змогли врятувати жінку від страшної смерті. Патрульні зняли її з вікна в останній момент.