У Києві озвучили терміни будівництва метро на Троєщину

Спочатку на мосту запустять автомобільного руху. Тільки після цього можна буде почати прокладати лінію метро.

Запуск автомобілів на Подільсько-Воскресенському мосту планується до кінця 2021 року, але пандемія коронавірусу вносить свої корективи. Тому відкриття може затягнутися.

"Проєкт непростий, коштуватиме багато грошей. Місто саме не зможе потягнути весь обсяг фінансування, тому ми зараз проводимо переговори, щоб також залучити іноземні компанії для будівництва гілки метро", - заявив Кличко.

Наразі доопрацьовується проєктна документація.

Зазначимо, що за останні вісім років у Києві не відкрили жодної нової станції метро. Останній раз відкривали станцію "Теремки" восени 2013 року.

Зараз метро будують до житлового масиву Виноградар. Там планують відкрити дві станції - "Мостицька"і" Проспект Правди".