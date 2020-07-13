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У Києві на озері перекинувся катамаран з людьми: відео інциденту

Київ, Понеділок 13 липня 2020 19:01
У Києві на озері перекинувся катамаран з людьми: відео інциденту
У Києві на озері Тельбін перекинувся катамаран з людьми (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

На столичному озері Тельбін перекинувся катамаран

У неділю, 12 липня, на озері Тельбін у Києві перекинувся катамаран з людьми. Інцидент стався ввечері 19:40 на Березняках. На катамарані каталися двоє хлопців, але вони вціліли.

Відео перевороту катамарана опубліковано в Instagram "dtp.kiev.ua".

У Києві на озері Тельбін перекинувся катамаран з людьми (відео: instagram.com/dtpkievua)

"Київ Оперативний" також виклав додатково і інший запис у Facebook, на якому видно, як катамаран рухається в бік берега і в якийсь момент перевертається.

щось пішло не так на озері Тельбін (Березняки) і катамаран перекинувся

Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 13 липня 2020 р.

У Києві на озері Тельбін перекинувся катамаран з людьми (відео: facebook.com/watch/KyivOperativ)

Одна з користувачів мережі під відео зазначила, що вчора гуляла біля озера і бачила катамаран. Дівчина також зазначила, що в цей час був сильний вітер, і їй навіть довелося взяти собаку ну руки. А катамаран просто не впорався з керуванням.

Нагадаємо, у Києві вітер мало не забрав дитину разом з деревом під час негоди. Інцидент стався на Осокорках. Був потужний вітер і дитині довелося триматися за дерево поки хтось із дорослих не забрав її.

Раніше юристи дали чітку відповідь, що робити, якщо українців не пускають до водойм. Експерт роз'яснив, що за законами України доступ до всіх водоймищ повинен бути безкоштовним, а порушників карають штрафом. В Україні є Водний кодекс, в якому чітко регулюється це питання.

Штрафи за порушення цього законодавства такі: фізичні особи заплатять від 3 400 до 6 800 гривень, посадові особи – від майже 7 тисяч до 12 тисяч гривень.

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