У Києві відкрили розв'язку, яку ремонтували майже 12 років

У Києві відкрили автомобільну розв'язку, яку ремонтували останні 12 років. Вона знаходиться в мікрорайоні Березняки, на перетині проспекту Соборності та Дніпровської набережної.

Цей шляхопровід вирішили оновити ще у 2008 році. За два роки там був побудований тунель, підпірні стінки та дощова каналізація. А потім процес зупинився. Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густелев на своїй сторінці в Facebook.

"Довгобуд вже в минулому! Стирчащі люки, завалений бордюрний камінь, відсутність доброустрою і нижні шари дорожнього покриття без розмітки – довгі роки саме так виглядала розв'язка на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності", - написав Густелев.

Він розповів, що лівобережний підхід до мосту Патона перестав бути випробуванням для автомобілістів і при ремонті були враховані всі нюанси реального життя.

"Розв'язка, які довгі роки чекала "кращі часи" набула завершеного вигляду з новим асфальтобетонним покриттям проїзної частини та тротуарів, освітленням, зниженням, тактильної плиткою. Під час завершення робіт враховано й інші реалії – істотне збільшення кількості велосипедистів на столичних дорогах. Велосполучення між Русанівкою та Березняками буде значно поліпшено", - зазначив чиновник.

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві дві ночі поспіль будуть обмежувати рух по мосту Метро.

А також розповідали про те, що на Закарпатті відкрили високогірну дорогу до озера Синевир після ремонту.