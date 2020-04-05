В Києві вимкнули опалення: що робити, якщо в квартирі холодно

У Києві відключають опалення у 2020 році з 5 квітня. Жителі столиці вже помітили, що батареї перестали обігрівати приміщення і рівень тепла знизився. Що робити, якщо у квартирі холодно – читайте в нашій статті.

Завершення опалювального сезону в Києві почнеться з 5 квітня. Про це йдеться в розпорядженні голови Київської міської державної адміністрації. Раніше опалювальний сезон у Києві завершувався 15 квітня.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв зазначив, що вже з наступного тижня середньодобова температура буде вище +8 градусів, що дає підстави для передчасного завершення опалювального сезону.

Але незалежно від прогнозів, температура може опуститися в нічний час до "мінусів". Що робити, якщо у квартирі холодно:

Утеплятися. Якщо відключили подачу тепла, слід подбати про додаткове утеплення житла. Щільно закрийте штори – вони не дозволять проникнути з вулиці холодному повітрю. Якщо відчуваєте, що дме з балкона, закладіть двері теплими ковдрами та подушками. Користуватися обігрівачами. Перш ніж увімкнути електричний обігрівач, встановіть його під вікном або біля найбільш холодної стіни. Тепло, яке він випромінює, буде блокувати проникнення холодного повітря з вулиці. Якщо вам цього тепла недостатньо, і ви все одно мерзнете, поставте ще один обігрівач поруч з місцем, де ви знаходитесь, – біля робочого стола або ліжка. Правильно одягайтеся. Якщо у вас є термобілизна – це найбільш зручний випадок, щоб одягнути його. А зверху – найтепліший светр і товсті штани. Можна накинути зверху і м'який плед – він допоможе довше зберегти тепло. "Утепліть" кінцівки – носіть теплі шкарпетки. Зігрівайтеся водою. Перед сном зробіть гарячу ванночку для ніг, а під ковдру покладіть грілку. Замість грілки можна використовувати пластикові пляшки, наповнені гарячою водою. Деяких виручають мішечки з гарячою сіллю або піском (ці сипучі матеріали довго зберігають температуру). Харчуйтеся правильно. Дуже важливо те, що ви їсте в період холодів. Одна їжа наситить і зігріє, тоді як інша змусить мерзнути ще більше. Забудьте про всі дієти: зараз головне – зберегти здоров'я. Порадуйте свій організм наваристим супом, великою кількістю жирного м'яса, присмачений спеціями. Ці продукти допомагають довше відчувати відчуття ситості та тепла. Відомо, що раціон північноамериканських індіанців і ескімосів складалася на 90% з м'яса, а їжа це те, з чого складається людина й отримує енергію. Споживайте волоські та лісові горіхи, кешью, мигдаль, підсмажені на сковороді фісташки. На одну порцію достатньо 100 г горіхів. А ось пити молоко і їсти кисломолочні продукти не варто: вони більше підходять для літа, тому що охолоджують організм. Краще пийте чорний чай або трав'яні відвари (крім м'яти – вона охолоджує). Вживайте в їжу фрукти: банани, виноград, груші, солодкі яблука, а також гранати. До речі, від апельсинів і мандаринів краще на якийсь час відмовитися: вони забирають тепло з організму.

Зазначимо, що опалення в школах і дитячих садках столиці відключили ще 25 березня у зв'язку з їх закриттям на карантин.