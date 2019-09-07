У Києві орудує небезпечний ґвалтівник: поліція просить про допомогу (фото маніяка)

Ґвалтівник напав на дівчину в Деснянському районі Києва
У Києві розшукується ґвалтівник, здійснив напад на дівчину. Зловмисник орудував у Деснянському районі. У відділі комунікації столичної поліції 7 вересня опублікували фото маніяка і дали опис.
Також правоохоронці показали відео, зняте камерами спостереження в одному з закладів громадського харчування.
На вигляд підозрюваному близько 40 років. Його зріст становить близько 180-185 див. У чоловіка темно-русяве волосся із залисинами.
Поліція Києва розшукує ґвалтівника (Фото: kyiv.npu.gov.ua)
Зловмисник був одягнений у світлу сорочку в клітинку, сині джинсові шорти нижче коліна і темні кросівки з білою підошвою. Також при собі він мав чорну сумку через плече.
"Чоловік, зображений на фото і відео, обгрунтовано підозрюється у насильницьких діях сексуального характеру відносно дівчини. Слідчі Деснянського управління поліції розслідують кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.
Поліція Києва розшукує ґвалтівника (Фото: kyiv.npu.gov.ua)
Поліцейські просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо підозрюваного і допоможе встановити особу та місцезнаходження цього чоловіка повідомити на спецлінію 102.
У Києві розшукують ґвалтівника (Відео: YouTube / Поліція Києва)
Раніше повідомлялося про те, що в серпні під Києвом у Білій Церкві ґвалтівники викрали жінку на зупинці та мучили її 16 годин.
Також ми писали про те, що не так давно у Києві в гіпермаркеті "Епіцентр" орудував маніяк, який нападав на жінок у кабінках туалету з метою зґвалтування.
Нагадаємо, під Одесою відпустили на свободу небезпечного збоченця, який звинувачувався у вбивстві 22-річної жінки і потім багаторазовій нарузі над тілом покійної. Прокуратура готує апеляцію за рішенням суду.