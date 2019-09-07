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У Києві орудує небезпечний ґвалтівник: поліція просить про допомогу (фото маніяка)

STYLERПодії    07.09.2019 - 17:09
У Києві орудує небезпечний ґвалтівник: поліція просить про допомогу (фото маніяка)
У Києві розшукують ґвалтівника (Фото: колаж РБК-Україна)

Ґвалтівник напав на дівчину в Деснянському районі Києва

У Києві розшукується ґвалтівник, здійснив напад на дівчину. Зловмисник орудував у Деснянському районі. У відділі комунікації столичної поліції 7 вересня опублікували фото маніяка і дали опис.

Також правоохоронці показали відео, зняте камерами спостереження в одному з закладів громадського харчування.

На вигляд підозрюваному близько 40 років. Його зріст становить близько 180-185 див. У чоловіка темно-русяве волосся із залисинами.

У Києві орудує небезпечний ґвалтівник: поліція просить про допомогу (фото маніяка)

Поліція Києва розшукує ґвалтівника (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Зловмисник був одягнений у світлу сорочку в клітинку, сині джинсові шорти нижче коліна і темні кросівки з білою підошвою. Також при собі він мав чорну сумку через плече.

"Чоловік, зображений на фото і відео, обгрунтовано підозрюється у насильницьких діях сексуального характеру відносно дівчини. Слідчі Деснянського управління поліції розслідують кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

У Києві орудує небезпечний ґвалтівник: поліція просить про допомогу (фото маніяка)

Поліція Києва розшукує ґвалтівника (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Поліцейські просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо підозрюваного і допоможе встановити особу та місцезнаходження цього чоловіка повідомити на спецлінію 102.

У Києві розшукують ґвалтівника (Відео: YouTube / Поліція Києва)

Раніше повідомлялося про те, що в серпні під Києвом у Білій Церкві ґвалтівники викрали жінку на зупинці та мучили її 16 годин.

Також ми писали про те, що не так давно у Києві в гіпермаркеті "Епіцентр" орудував маніяк, який нападав на жінок у кабінках туалету з метою зґвалтування.

Нагадаємо, під Одесою відпустили на свободу небезпечного збоченця, який звинувачувався у вбивстві 22-річної жінки і потім багаторазовій нарузі над тілом покійної. Прокуратура готує апеляцію за рішенням суду.

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