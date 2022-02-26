У Києві оголошено повітряну тривогу
Фото: У Києві повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві знову пролунав сигнал повітряної тривоги. Людям потрібно терміново пройти в укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Увага! У Києві оголошено чергову повітряну тривогу! Просимо всіх терміново піти в притулок цивільного захисту.
Нагадаємо, що станції червоної лінії метрополітену працюють тільки в режимі укриття. Потяги між станціями не курсують!
Рух поїздів синьою і зеленою гілками метро здійснюється в штатному режимі.
При необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.