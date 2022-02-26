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У Києві оголошено повітряну тривогу

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Київ, Субота 26 лютого 2022 08:18
У Києві оголошено повітряну тривогу Фото: У Києві повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві знову пролунав сигнал повітряної тривоги. Людям потрібно терміново пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Увага! У Києві оголошено чергову повітряну тривогу! Просимо всіх терміново піти в притулок цивільного захисту.

Нагадаємо, що станції червоної лінії метрополітену працюють тільки в режимі укриття. Потяги між станціями не курсують!

Рух поїздів синьою і зеленою гілками метро здійснюється в штатному режимі.

При необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори.

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