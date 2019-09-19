У Києві обірвався ліфт з пасажирами: перші подробиці

У Києві обірвався ліфт (Колаж РБК-Україна)

Дві жінки пролетіли п'ять поверхів

У Києві обірвався ліфт з пасажирами в багатоповерховому будинку по вулиці Матеюка, 7, в Деснянському районі. Про подію повідомила мешканка будинку Наталія Левченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомила Левченко, дві мешканки будинку пролетіли з 9-го до 4-го поверху в ліфті після обриву. На щастя, вони не постраждали, так як аварійні гальма спрацювали і ліфт зупинився. Однак пасажирки отримали шок.

"У моєму будинку 17.09.2019 дві жінки в ліфті пролетіли з 9 по 4 поверх (Жінки живі, здорові), спрацювали аварійні гальма. На 1551 сказали (там наш дім знають добре), що без виклику поліції факт падіння не зафіксовано. А люди, які там були – не факт? Сусіди, які на гуркіт, вибігли з квартири?" – написала мешканка.

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Вона зазначила, що ліфт відремонтували швидко, але мешканці будинку вже неодноразово зверталися у відповідні служби, так як проблеми з підйомником почалися практично з першого дня.

"Ліфт, на диво, швидко полагодили. Якщо оцінити роботу нового ліфта Otis, то за місяць 30-40% працює, 60-70% зламаний. Влітку три тижні лагодили новий ліфт (це проблеми з першого дня встановлення). Проблеми давно, багато звернень безрезультатних. 70% мешканців – пенсіонери, багато дітей...", - обурилася Левченко.

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Вона пояснила, що мешканці будинку неодноразово зверталися до Деснянської райміськадминистрациї і її начальник знав про те, що є проблема з ліфтом, але ніяк не реагував.