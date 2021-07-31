ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"По хохлах": у Києві хлопець із Донбасу влаштував стрілянину із вікна (відео)

Новость на русском →
Київ, Субота 31 липня 2021 19:58
"По хохлах": у Києві хлопець із Донбасу влаштував стрілянину із вікна (відео) Фото: у Києві хлопець влаштував стрілянину з вікна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Оболонському району п'яний чоловік родом із Донецька влаштував стрілянину по перехожих. Він називав їх "хохлами" та зазначив, що "служить Росії-матінці та Володимиру Путіну".

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Так, чоловік виражався нецензурно лексикою та здійснював постріли, як він сам зазначив, у людей, що проходили біля ТЦ "Дрім Таун".

"Ща буду стріляти по" хохлах " ї*аним. Де мій ган, бл*ть? "Хохли", пі*дараси, ходять, с*ка біля цього "Дрім Тауна" ї*учого. Ось, хохол пи*дує", – після цього чоловік зробив постріл.

Через деякий час працівники карного розшуку Оболонського УП та патрульна поліція столиці прибули додому до стрільця. За словами чоловіка, це був жарт. Також він зазначив, що хотів, щоб було смішно.

Що відомо про стрільця

За даними правоохоронців, хлопця звати Донченко Дмитро Юрійович, 1998 року народження, і він уродженець міста Донецьк.

Раніше ми повідомляли, що наречений на Буковині влаштував стрілянину на власному весіллі.

Також під Одесою зі стріляниною святкують весілля. Поліція ввела операцію "Перехват".

Читайте РБК-Україна в Google News
пистолет Стрільба
LITE
Свято 31 липня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник
Свято 31 липня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник