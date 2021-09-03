У Києві знайшли унікальний автомобіль довоєнного часу (фото)

У Києві виявили унікальний автомобіль Opel P4, який був випущений ще до війни. Цей автомобіль понад 60 років простояв в дерев'яному сараї та дивним чином зберігся.

Унікальний трофейний автомобіль виявили в гаражі в Ірпені Київської області. Рік випуску-1935. Останні 68 років машина просто стояла в гаражі. Однак майже вся комплектація збереглася - велика частина запчастин оригінальні заводські, включаючи рідний мотор, коробку і ходову частину.

Найнеймовірніше - машина навіть завелася, без проблем. На довоєнному автомобілі стоять номери жовтого кольору, які видавали вже після війни. За номерним знаком можна визначити, що машина була зареєстрована в Ленінградській області.

Власник цього автомобіля свого часу приїхав в Ірпінь і там швидко помер, а родичі спеціально побудували для машини сарай і там цей Opel залишили на досить тривалий проміжок часу.

У Києві виявили автомобіль довоєнного часу

Ця модель масово не випускалася й у виробництві була всього півтора року – з 1935 по 1937 рік. Дана модель - бюджетна, в той час вона коштувала близько 1800-1900 рейхсмарок і була доступна середньостатистичному жителі довоєнної Німеччини. Всього було випущено 65 тисяч примірників. До наших днів дожило швидше за все кілька сотень екземплярів.

За оцінкою експерта, в цьому екземплярі збереглося близько 95% оригінальних деталей і в основному – завдяки тому, що автомобіль не експлуатувався. Поміняні бампери та гума.

У Києві виявили унікальний довоєнний автомобіль