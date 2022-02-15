ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві знайшли рюкзак з пухнастим "сюрпризом" усередині (фото)

Новость на русском →
Київ, Вівторок 15 лютого 2022 19:43
У Києві знайшли рюкзак з пухнастим "сюрпризом" усередині (фото) У Києві в рюкзаку на вулиці знайшли кота (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві у Святошинському районі перехожі на вулиці знайшли рюкзак, у якому була кішка.

Про це повідомив Telegram-канал "Київ без цензури".

Тварину знайшли на проспекті Корольова, 6.

Зазначається, що хтось втратив або викинув рюкзак з котом усередині. Порода - норвезька лісова. Також очевидці зазначають, що тварина домашня і доглянута.

На фото видно, що за вихованцем добре доглядали, до того ж – його виявили у спеціальному рюкзаку із прозорим віконцем. Зазвичай такі використовують для комфортного транспортування тварин.

У Києві знайшли рюкзак з пухнастим &quot;сюрпризом&quot; усередині (фото)У Києві знайшли рюкзак з пухнастим &quot;сюрпризом&quot; усередині (фото)У Києві на вулиці в рюкзаку знайшли кота (t.me/now_kyiv)

У мережі користувачі пишуть, що ймовірно, кота могли забути чи загубити.

Окрім того, у Святошинському районі розвісили оголошення про знахідку з номером телефону на випадок, якщо з котом дійсно розлучилися випадково.

Однак, у мережі пишуть, що скоро у тварини з'явиться новий господар.

Раніше ми повідомляли, що у київському супермаркеті на полиці з котячим кормом виявили хом'яків у пляшці.

Також ми писали, що у Києві шукають господарів добермана, якого збила машина.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022