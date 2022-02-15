У Києві знайшли рюкзак з пухнастим "сюрпризом" усередині (фото)
У Києві у Святошинському районі перехожі на вулиці знайшли рюкзак, у якому була кішка.
Про це повідомив Telegram-канал "Київ без цензури".
Тварину знайшли на проспекті Корольова, 6.
Зазначається, що хтось втратив або викинув рюкзак з котом усередині. Порода - норвезька лісова. Також очевидці зазначають, що тварина домашня і доглянута.
На фото видно, що за вихованцем добре доглядали, до того ж – його виявили у спеціальному рюкзаку із прозорим віконцем. Зазвичай такі використовують для комфортного транспортування тварин.
У Києві на вулиці в рюкзаку знайшли кота (t.me/now_kyiv)
У мережі користувачі пишуть, що ймовірно, кота могли забути чи загубити.
Окрім того, у Святошинському районі розвісили оголошення про знахідку з номером телефону на випадок, якщо з котом дійсно розлучилися випадково.
Однак, у мережі пишуть, що скоро у тварини з'явиться новий господар.
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