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В Киеве нашли рюкзак с пушистым "сюрпризом" внутри (фото)

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 19:43
В Киеве нашли рюкзак с пушистым "сюрпризом" внутри (фото) В Киеве в рюкзаке на улице нашли кота (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Святошинском районе прохожие на улице нашли рюкзак, в котором была кошка.

Об этом сообщил Telegram-канал "Киев без цензуры".

Животное нашли на проспекте Королева, 6.

Отмечается, что кто-то потерял или выбросил рюкзак с котом внутри. Порода - норвежская лесная. Также очевидцы отмечают, что животное домашнее и ухоженное.

На фото видно, что за питомцем хорошо ухаживали, к тому же – его обнаружили в специальном рюкзаке с прозрачным окошком. Обычно такие используют для комфортной транспортировки животных.

В Киеве нашли рюкзак с пушистым &quot;сюрпризом&quot; внутри (фото)В Киеве нашли рюкзак с пушистым &quot;сюрпризом&quot; внутри (фото)В Киеве на улице в рюкзаке нашли кота (t.me/now_kyiv)

В сети пользователи пишут, что вероятно, кота могли забыть или потерять.

Кроме того, в Святошинском районе развесили объявления о находке с номером телефона на случай, если с котом действительно расстались случайно.

Однако, в сети пишут, что скоро у животного появится новый хозяин.

Ранее мы сообщали, что в киевском супермаркете на полке с кошачьим кормом обнаружили хомяков в бутылке.

Также мы писали, что в Киеве ищут хозяев добермана, которого сбила машина.

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