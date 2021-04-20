У Києві знайшли маленьку дівчинку в багатоповерхівці з "батьками" під наркотиками

Дитину помітила жінка, яка проживає в будинку - дівчинка перебувала в коридорі. Вона і зателефонувала правоохоронцям. Патрульні на місці виявили дівчинку, а також 40-річного чоловіка та 38-річну жінку - що проживають у Київській області - які не надали документів, підтверджуючих, що це їхня дитина, оскільки, за їх словами, свідоцтва про народження немає.

У чоловіка були з собою сильнодіючі лікарські засоби разом з довідкою на їх видачу. Слідчі вилучили таблетки та документ, щоб відправити на перевірку.

Саму дівчинку передали під нагляд інспекторів ювенальної превенції Голосіївського Управління поліції та райслужби у справах дітей та сім'ї.

Знайдена в багатоповерхівці в Києві 3-річна дівчинка під наглядом співробітників ювенальної превенції (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Наразі правоохоронці працюють над встановленням обставин події та особистості дитини, з'ясовують ситуацію з "батьками" і хто вони насправді.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК.

Крім того, вирішується питання про додаткову кваліфікацію події за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Відео: у Києві поліція шукає батьків 3-річної дівчинки, яку знайшли в багатоповерхівці в Голосіївському районі